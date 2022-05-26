https://ria.ru/20220526/zadolzhennost-1790900979.html
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате - РИА Новости, 26.05.2022
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате
В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:51
2022-05-26T16:51
2022-05-26T16:51
тамбовская область
максим егоров
зарплаты
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ТАМБОВ, 26 мая – РИА Новости. В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.По официальным данным Тамбовстата на начало мая текущего года, сейчас долги по зарплате есть всего на трех предприятиях. При этом задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует."Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности", - отметил глава региона Максим Егоров.В целом же, как отметили в пресс-службе, ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65 процента на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя.
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786243266.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим егоров, зарплаты
ТАМБОВ, 26 мая – РИА Новости. В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.
По официальным данным Тамбовстата на начало мая текущего года, сейчас долги по зарплате есть всего на трех предприятиях. При этом задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует.
"Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности", - отметил глава региона Максим Егоров
.
В целом же, как отметили в пресс-службе, ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65 процента на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя.