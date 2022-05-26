https://ria.ru/20220526/zadolzhennost-1790900979.html

В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате

В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате - РИА Новости, 26.05.2022

В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате

В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:51

2022-05-26T16:51

2022-05-26T16:51

тамбовская область

максим егоров

зарплаты

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ТАМБОВ, 26 мая – РИА Новости. В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.​По официальным данным Тамбовстата на начало мая текущего года, сейчас​ долги по зарплате есть всего на трех предприятиях.​ При этом задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует."Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности", - отметил глава региона Максим Егоров.В целом же, как отметили в пресс-службе, ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65 процента на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя.

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786243266.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, зарплаты