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В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате - РИА Новости, 26.05.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220526/zadolzhennost-1790900979.html
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате - РИА Новости, 26.05.2022
В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате
В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:51
2022-05-26T16:51
тамбовская область
максим егоров
зарплаты
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ТАМБОВ, 26 мая – РИА Новости. В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.​По официальным данным Тамбовстата на начало мая текущего года, сейчас​ долги по зарплате есть всего на трех предприятиях.​ При этом задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует."Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности", - отметил глава региона Максим Егоров.В целом же, как отметили в пресс-службе, ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65 процента на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя.
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максим егоров, зарплаты
16:51 26.05.2022
 

В Тамбовской области в пять раз снизилась задолженность по заработной плате

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 26 мая – РИА Новости. В Тамбовской области всего за месяц удалось в 5 раз снизить общую сумму задолженности сотрудникам организаций и предприятий - с 60,2 миллиона рублей до 12,886 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.
​По официальным данным Тамбовстата на начало мая текущего года, сейчас​ долги по зарплате есть всего на трех предприятиях.​ При этом задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
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"Всего за месяц нам удалось переломить ситуацию с невыплатой заработной платы. Успокаиваться рано, мы продолжим работу в направлении снижения задолженности по зарплате на предприятиях всех форм собственности", - отметил глава региона Максим Егоров.
В целом же, как отметили в пресс-службе, ситуацию на рынке труда Тамбовской области можно охарактеризовать как стабильную. Уровень безработицы составляет 0,65 процента на фоне незначительного общероссийского повышения этого показателя.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровЗарплаты
 
 
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