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Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока". РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-26T16:29
2022-05-26T16:29
2022-06-06T16:13
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока".Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вода в реке Лихоборке "поменяла цвет"."По поступившей в 12.30 заявке на место оперативно прибыла мобильная бригада ГУП "Мосводосток". На момент прибытия бригады и обследования акватория Лихоборки имеет натуральный цвет. Отобраны пробы воды, ведется обследование на всем протяжении реки Лихоборки", - рассказали в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20220524/mosgaz-1790347780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вода, экология в россии, мосводосток