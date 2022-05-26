https://ria.ru/20220526/voda-1793497648.html

Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве

Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве

Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока". РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-26T16:29

2022-05-26T16:29

2022-06-06T16:13

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока".Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вода в реке Лихоборке "поменяла цвет"."По поступившей в 12.30 заявке на место оперативно прибыла мобильная бригада ГУП "Мосводосток". На момент прибытия бригады и обследования акватория Лихоборки имеет натуральный цвет. Отобраны пробы воды, ведется обследование на всем протяжении реки Лихоборки", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20220524/mosgaz-1790347780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вода, экология в россии, мосводосток