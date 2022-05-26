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Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
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Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве
Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока". РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-26T16:29
2022-06-06T16:13
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москва
вода
экология в россии
мосводосток
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока".Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вода в реке Лихоборке "поменяла цвет"."По поступившей в 12.30 заявке на место оперативно прибыла мобильная бригада ГУП "Мосводосток". На момент прибытия бригады и обследования акватория Лихоборки имеет натуральный цвет. Отобраны пробы воды, ведется обследование на всем протяжении реки Лихоборки", - рассказали в пресс-службе.
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москва, вода, экология в россии, мосводосток
16:29 26.05.2022 (обновлено: 16:13 06.06.2022)
 

Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке в Москве

© Фото : Public domainРека Лихоборка
Река Лихоборка - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты взяли пробы воды в реке Лихоборке после сообщений о якобы загрязнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока".
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вода в реке Лихоборке "поменяла цвет".
Мосгаз проводит работы по перекладке газопровода в районе улиц Самотёчная и Делегатская в центре Москвы
24 мая, 11:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосгаз" проводит перекладку газопровода в центре Москвы
"По поступившей в 12.30 заявке на место оперативно прибыла мобильная бригада ГУП "Мосводосток". На момент прибытия бригады и обследования акватория Лихоборки имеет натуральный цвет. Отобраны пробы воды, ведется обследование на всем протяжении реки Лихоборки", - рассказали в пресс-службе.
 
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