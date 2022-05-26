https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html

В ОП рассказали о свидетельствах преступлений боевиков "Азова"

В ОП рассказали о свидетельствах преступлений боевиков "Азова" - РИА Новости, 26.05.2022

В ОП рассказали о свидетельствах преступлений боевиков "Азова"

Поступает очень много информации от свидетелей и пострадавших о преступлениях полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), в том числе о... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:19

2022-05-26T15:19

2022-05-26T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

батальон "азов"

общественная палата рф

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Поступает очень много информации от свидетелей и пострадавших о преступлениях полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), в том числе о тяжких преступлениях и убийствах, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Максим Григорьев."Наш международный общественный трибунал развернул свою деятельность в освобожденных районах Украины, и, конечно, много информации у нас о военных преступлениях нацподразделения "Азов". Мы побывали на всех трех базах "Азова", в том числе есть часть библиотеки "Азова", часть материалов, документов. Мы это все изучаем. И, конечно, очень много информации о конкретных преступлениях, самых тяжелых преступлениях, в том числе убийствах людей, от пострадавших и от свидетелей. Особенно в Мариуполе, где базировалось это подразделение", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией."Для нас, для общественности, для российского гражданского сообщества нет никаких сомнений, что это преступная организация, которая сама по себе носит террористический экстремистский характер. Но еще до того, как начал работу наш международный общественный трибунал по Украине, на протяжении восьми лет, конечно, мы отслеживали появление таких организаций нацподразделения "Азов", как и множество других террористических практически организаций, профашистских организаций", - сказал Григорьев и добавил, что в 2021 году общественники обращались в генпрокуратуру, чтобы признали "Азов" террористической и запрещенной на территории РФ.

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, батальон "азов", общественная палата рф, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)