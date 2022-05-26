15:19 26.05.2022 (обновлено: 16:01 26.05.2022)
В ОП рассказали о свидетельствах преступлений боевиков "Азова"
Член ОП Григорьев: поступает много информации от свидетелей о преступлениях "Азова"
© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Поступает очень много информации от свидетелей и пострадавших о преступлениях полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), в том числе о тяжких преступлениях и убийствах, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Максим Григорьев.
"Наш международный общественный трибунал развернул свою деятельность в освобожденных районах Украины, и, конечно, много информации у нас о военных преступлениях нацподразделения "Азов". Мы побывали на всех трех базах "Азова", в том числе есть часть библиотеки "Азова", часть материалов, документов. Мы это все изучаем. И, конечно, очень много информации о конкретных преступлениях, самых тяжелых преступлениях, в том числе убийствах людей, от пострадавших и от свидетелей. Особенно в Мариуполе, где базировалось это подразделение", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.
"Для нас, для общественности, для российского гражданского сообщества нет никаких сомнений, что это преступная организация, которая сама по себе носит террористический экстремистский характер. Но еще до того, как начал работу наш международный общественный трибунал по Украине, на протяжении восьми лет, конечно, мы отслеживали появление таких организаций нацподразделения "Азов", как и множество других террористических практически организаций, профашистских организаций", - сказал Григорьев и добавил, что в 2021 году общественники обращались в генпрокуратуру, чтобы признали "Азов" террористической и запрещенной на территории РФ.
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.