https://ria.ru/20220526/ukraina-1790798251.html

ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ

ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022

ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ

Авиация РФ высокоточными ракетами за сутки поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:32

2022-05-26T11:32

2022-05-26T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами за сутки поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики", — рассказал генерал.

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков