https://ria.ru/20220526/ukraina-1790798251.html
ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ
ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ
Авиация РФ высокоточными ракетами за сутки поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:32
2022-05-26T11:32
2022-05-26T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами за сутки поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики", — рассказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:32 26.05.2022 (обновлено: 13:22 26.05.2022)
ВС России высокоточными ракетами поразили 48 районов сосредоточения сил ВСУ
Минобороны: высокоточными ракетами поражены 48 районов сосредоточения сил и техники ВСУ