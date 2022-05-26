https://ria.ru/20220526/ukraina-1790781354.html
Пленный боец рассказал о заградотрядах в украинских войсках
Пленный боец рассказал о заградотрядах в украинских войсках - РИА Новости, 26.05.2022
Пленный боец рассказал о заградотрядах в украинских войсках
Заградотряды войск Украины формируются из националистических батальонов и стоят за позициями военных, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:30
2022-05-26T10:30
2022-05-26T10:30
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Заградотряды войск Украины формируются из националистических батальонов и стоят за позициями военных, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ."У нас много есть отказников. Командиры грозятся, что за невыполнение боевых задач будут отдавать под трибунал и по законам военного времени расстреливать. У нас сзади позиций есть нацбатальоны, которые ловят отказников, грузят и увозят в неизвестном направлении. Есть слухи, что их расстреливают". – сообщил военный Украины Богдан Марченко из 95-й десантно-штурмовой бригады, который был взят в плен 25 мая.Он добавил, что отношение, особенно к мобилизированным в войсках Украины очень плохое."Контрактники, офицеры смотрят на нас свысока, наши проблемы для них нипочем", - добавил он.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Кто будет отступать, будем стрелять на месте" – военнопленный рассказал о заградотрядах в войсках Украины
В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса.
Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны РФ.
2022-05-26T10:30
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Пленный боец рассказал о заградотрядах в украинских войсках
Пленный боец ВСУ Марченко: заградотряды в украинских войсках формируются из нацбатов