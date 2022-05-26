https://ria.ru/20220526/ukraina-1790770155.html
Китайский эксперт рассказал о причинах конфликта на Украине
Китайский эксперт рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Китайский эксперт рассказал о причинах конфликта на Украине
Украинский конфликт стал результатом полного краха механизма европейской безопасности и полного паралича системы многочисленных договоров в сфере безопасности,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:23
2022-05-26T09:23
2022-05-26T09:23
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Украинский конфликт стал результатом полного краха механизма европейской безопасности и полного паралича системы многочисленных договоров в сфере безопасности, считает заместитель декана института исследований России Университета Цинхуа в КНР У Дахуэй.Аналитик, говоря о природе нынешнего российско-украинского конфликта, отметил, что в каком-то смысле видит его как продолжение российско-грузинского конфликта 2008 года и крымского кризиса 2014 года. По его мнению, нынешний конфликт – это конфликт, где с одной стороны НАТО стремится к расширению на Восток, а Россия с другой стороны борется с этим расширением."Фактически это прямой результат полного краха механизма региональной европейской безопасности", - заявил У Дахуэй в ходе симпозиума по вопросам безопасности и мира, организованного аналитическим центром "Тайхэ".Он указал, что в этом регионе изначально существовало 37 правовых систем, договоров и соглашений, например, Хельсинкские соглашения, Договор по открытому небу, Основополагающий акт о взаимных отношениях России и НАТО 1997 года, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, "эти договоры сейчас находятся в состоянии паралича и уже не могут выполнять свои первоначальные функции и демонстрировать эффективность".У Дахуэй подчеркнул, что холодная война прошлого века не превратилась в "горячую" во многом благодаря тому, что существовала система договоров и правил, которые эффективно исполнялись, "будь то на море, в воздухе, на земле, в космосе, в ядерной сфере или в области обычных вооружений, все следовали правилам"."Однако после 2014 года эти договоры были нарушены, США нарушили Договор по ПРО, Договор РСМД, Вашингтон вышел из них, после чего вышла и Москва", - указал он.С другой стороны, отметил он, "российско-украинский конфликт является результатом последней неудачной попытки России спасти систему европейской безопасности".Эксперт напомнил, что в декабре прошлого года Россия обнародовала свои предложения по гарантиям безопасности, однако НАТО и США, в частности, не восприняли эти указанные Россией требования всерьез.Он также напомнил, что 27 февраля президент России приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, это, по мнению эксперта, означает, что российско-украинский конфликт превратился в крупномасштабный региональный конфликт с применением обычных вооружений в режиме ядерного сдерживания."Если войска НАТО действительно окажутся на территории Украины, то этот конфликт может перерасти из применения тактического ядерного оружия в ядерную войну", - указал он.
https://ria.ru/20220524/nato-1790371015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, сша, россия, китай, европа
Китайский эксперт рассказал о причинах конфликта на Украине
Политолог У Дахуэй назвал украинский конфликт итогом краха механизма безопасности в Европе
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Украинский конфликт стал результатом полного краха механизма европейской безопасности и полного паралича системы многочисленных договоров в сфере безопасности, считает заместитель декана института исследований России Университета Цинхуа в КНР У Дахуэй.
Аналитик, говоря о природе нынешнего российско-украинского конфликта, отметил, что в каком-то смысле видит его как продолжение российско-грузинского конфликта 2008 года и крымского кризиса 2014 года. По его мнению, нынешний конфликт – это конфликт, где с одной стороны НАТО
стремится к расширению на Восток, а Россия
с другой стороны борется с этим расширением.
"Фактически это прямой результат полного краха механизма региональной европейской безопасности", - заявил У Дахуэй в ходе симпозиума по вопросам безопасности и мира, организованного аналитическим центром "Тайхэ".
Он указал, что в этом регионе изначально существовало 37 правовых систем, договоров и соглашений, например, Хельсинкские соглашения, Договор по открытому небу, Основополагающий акт о взаимных отношениях России и НАТО 1997 года, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор об обычных вооруженных силах в Европе
, "эти договоры сейчас находятся в состоянии паралича и уже не могут выполнять свои первоначальные функции и демонстрировать эффективность".
У Дахуэй подчеркнул, что холодная война прошлого века не превратилась в "горячую" во многом благодаря тому, что существовала система договоров и правил, которые эффективно исполнялись, "будь то на море, в воздухе, на земле, в космосе, в ядерной сфере или в области обычных вооружений, все следовали правилам".
"Однако после 2014 года эти договоры были нарушены, США
нарушили Договор по ПРО, Договор РСМД, Вашингтон вышел из них, после чего вышла и Москва", - указал он.
С другой стороны, отметил он, "российско-украинский конфликт является результатом последней неудачной попытки России спасти систему европейской безопасности".
Эксперт напомнил, что в декабре прошлого года Россия обнародовала свои предложения по гарантиям безопасности, однако НАТО и США, в частности, не восприняли эти указанные Россией требования всерьез.
Он также напомнил, что 27 февраля президент России приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, это, по мнению эксперта, означает, что российско-украинский конфликт превратился в крупномасштабный региональный конфликт с применением обычных вооружений в режиме ядерного сдерживания.
"Если войска НАТО действительно окажутся на территории Украины
, то этот конфликт может перерасти из применения тактического ядерного оружия в ядерную войну", - указал он.