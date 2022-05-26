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Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России - РИА Новости, 26.05.2022
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Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России
Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России - РИА Новости, 26.05.2022
Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России
Банку России удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако успокаиваться рано, поскольку экономика... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:49
2022-05-26T12:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Банку России удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако успокаиваться рано, поскольку экономика страны входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.По ее словам, первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. "Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - сказала она.Однако, глава ЦБ отметила, что это совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно. "Ровно наоборот. Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели", - отметила Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, инфляция
12:49 26.05.2022
 
Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

Набиуллина: Центробанк не допустил раскручивания инфляционной спирали в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Банку России удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако успокаиваться рано, поскольку экономика страны входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.
По ее словам, первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. "Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - сказала она.
Однако, глава ЦБ отметила, что это совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно. "Ровно наоборот. Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели", - отметила Набиуллина.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира НабиуллинаИнфляция
 
 
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