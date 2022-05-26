https://ria.ru/20220526/tsentrobank-1790822202.html

Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России - РИА Новости, 26.05.2022

Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

Банку России удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако успокаиваться рано, поскольку экономика... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:49

2022-05-26T12:49

2022-05-26T12:49

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости/Прайм. Банку России удалось защитить финансовую стабильность РФ и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако успокаиваться рано, поскольку экономика страны входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.По ее словам, первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. "Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - сказала она.Однако, глава ЦБ отметила, что это совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно. "Ровно наоборот. Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели", - отметила Набиуллина.

https://ria.ru/20220525/inflyatsiya-1790688364.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, инфляция