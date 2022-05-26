https://ria.ru/20220526/tsentrobank-1790815997.html

Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы

Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы - РИА Новости, 26.05.2022

Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы

ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать подходы к рекапитализации... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:32

2022-05-26T12:32

2022-05-26T15:20

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с "санкционным арбитражем", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР)."Нам нужно выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть "санкционным арбитражем", - добавила глава регулятора.По всей видимости, как пояснила Набиуллина, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса. При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента, отметила она.Чтобы не допустить этого, глава регулятора ранее в четверг предложила разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина