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Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы - РИА Новости, 26.05.2022
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Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы
Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы - РИА Новости, 26.05.2022
Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы
ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать подходы к рекапитализации... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:32
2022-05-26T15:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с "санкционным арбитражем", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР)."Нам нужно выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть "санкционным арбитражем", - добавила глава регулятора.По всей видимости, как пояснила Набиуллина, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса. При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента, отметила она.Чтобы не допустить этого, глава регулятора ранее в четверг предложила разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
12:32 26.05.2022 (обновлено: 15:20 26.05.2022)
 
Набиуллина призвала пересмотреть подходы к регулированию финансовой системы

Набиуллина: ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с "санкционным арбитражем", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
"Нам нужно выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть "санкционным арбитражем", - добавила глава регулятора.
По всей видимости, как пояснила Набиуллина, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса. При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента, отметила она.
Чтобы не допустить этого, глава регулятора ранее в четверг предложила разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками.
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