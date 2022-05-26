https://ria.ru/20220526/tsb-1790824627.html

ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций

ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций

ЦБ РФ видит необходимость рыночных механизмов для перераспределения клиентов, рисков и ресурсов между банками, подпавшими под международные санкции и не... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:56

2022-05-26T12:56

2022-05-26T13:13

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ РФ видит необходимость рыночных механизмов для перераспределения клиентов, рисков и ресурсов между банками, подпавшими под международные санкции и не подпавшими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между "санкционными" и "несанкционными" банками", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

https://ria.ru/20210320/tsentrobank-1602088014.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)