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ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций
ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций
ЦБ РФ видит необходимость рыночных механизмов для перераспределения клиентов, рисков и ресурсов между банками, подпавшими под международные санкции и не... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:56
2022-05-26T12:56
2022-05-26T13:13
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ РФ видит необходимость рыночных механизмов для перераспределения клиентов, рисков и ресурсов между банками, подпавшими под международные санкции и не подпавшими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между "санкционными" и "несанкционными" банками", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
12:56 26.05.2022 (обновлено: 13:13 26.05.2022)
ЦБ призвал перераспределить ресурсы между банками из-за санкций
Набиуллина: необходимо перераспределить клиентов и ресурсы между банками из-за санкций