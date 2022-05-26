Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/tovary-1790956926.html
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран - РИА Новости, 26.05.2022
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран
Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:31
2022-05-26T19:40
экономика
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778658245_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_3e23de6b5b825636fb984e8c0e996735.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень "недружественных", следует из резолюции форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности"."В рамках работы площадки "Эффективность финансовых инструментов поддержки". 1. Правительству Российской Федерации:... Повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест таможенного оформления товаров из граничащих с Российской Федерацией стран, не входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Как уточнил участник форума и автор предложения, в первую очередь инициатива должна касаться границы с Китаем. Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос введения временного моратория на исполнительные производства в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.
https://ria.ru/20220525/mid-1790666886.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778658245_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_c21c3075e80c9f81c13e88b3e03a70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
19:31 26.05.2022 (обновлено: 19:40 26.05.2022)
 
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран

В ЕР хотят повысить пропускную способность для товаров из дружественных государств

© Sputnik / Перейти в фотобанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень "недружественных", следует из резолюции форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".
"В рамках работы площадки "Эффективность финансовых инструментов поддержки". 1. Правительству Российской Федерации:... Повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест таможенного оформления товаров из граничащих с Российской Федерацией стран, не входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как уточнил участник форума и автор предложения, в первую очередь инициатива должна касаться границы с Китаем. Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос введения временного моратория на исполнительные производства в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:34
МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала