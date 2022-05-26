https://ria.ru/20220526/tovary-1790956926.html

ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран

ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран - РИА Новости, 26.05.2022

ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран

Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:31

2022-05-26T19:31

2022-05-26T19:40

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень "недружественных", следует из резолюции форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности"."В рамках работы площадки "Эффективность финансовых инструментов поддержки". 1. Правительству Российской Федерации:... Повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест таможенного оформления товаров из граничащих с Российской Федерацией стран, не входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Как уточнил участник форума и автор предложения, в первую очередь инициатива должна касаться границы с Китаем. Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос введения временного моратория на исполнительные производства в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.

https://ria.ru/20220525/mid-1790666886.html

китай

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, китай, россия