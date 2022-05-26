https://ria.ru/20220526/tovary-1790956926.html
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран - РИА Новости, 26.05.2022
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран
Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:31
2022-05-26T19:31
2022-05-26T19:40
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень "недружественных", следует из резолюции форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности"."В рамках работы площадки "Эффективность финансовых инструментов поддержки". 1. Правительству Российской Федерации:... Повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест таможенного оформления товаров из граничащих с Российской Федерацией стран, не входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Как уточнил участник форума и автор предложения, в первую очередь инициатива должна касаться границы с Китаем. Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос введения временного моратория на исполнительные производства в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.
https://ria.ru/20220525/mid-1790666886.html
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экономика, китай, россия
19:31 26.05.2022 (обновлено: 19:40 26.05.2022)
ЕР предложила пускать через границу больше товаров из дружественных стран
В ЕР хотят повысить пропускную способность для товаров из дружественных государств
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предлагается повысить пропускную способность через границу РФ для таможенного оформления товаров из граничащих с РФ стран, не входящих в перечень "недружественных", следует из резолюции форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".
"В рамках работы площадки "Эффективность финансовых инструментов поддержки". 1. Правительству Российской Федерации:... Повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест таможенного оформления товаров из граничащих с Российской Федерацией стран, не входящих в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как уточнил участник форума и автор предложения, в первую очередь инициатива должна касаться границы с Китаем
. Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос введения временного моратория на исполнительные производства в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России
.