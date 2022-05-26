https://ria.ru/20220526/theater-1790855538.html
Спектакль "Женщина-змея" в Театре на Бронной покажут под открытым небом
Спектакль "Женщина-змея" в Театре на Бронной покажут под открытым небом - РИА Новости, 26.05.2022
Спектакль "Женщина-змея" в Театре на Бронной покажут под открытым небом
В Театре на Бронной 1 и 2 июня показы спектакля Олега Долина "Женщина-змея" пройдут под открытым небом, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:50
2022-05-26T18:50
2022-05-26T18:50
культура
новости культуры
театр
театр на малой бронной
спектакль
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Театре на Бронной 1 и 2 июня показы спектакля Олега Долина "Женщина-змея" пройдут под открытым небом, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.В Средние века итальянские артисты давали такие представления на площадях."Мы переносим декорации во внутренний двор, чтобы поддержать жанр и полностью воссоздать атмосферу уличного театра", — говорится в публикации.Показы запланированы на 21.00. Живая музыка и герои в традиционных масках и костюмах обеспечат эффект присутствия, отметили в театре.
https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр на малой бронной, спектакль
Спектакль "Женщина-змея" в Театре на Бронной покажут под открытым небом
Спектакль Долина "Женщина-змея" в Театре на Бронной покажут под открытым небом 1 и 2 июня
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Театре на Бронной 1 и 2 июня показы спектакля Олега Долина "Женщина-змея" пройдут под открытым небом, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.
"Эта постановка по сказке Карло Гоцци создана в жанре дель арте — уличной комедии масок", — объясняют в театре.
В Средние века итальянские артисты давали такие представления на площадях.
"Мы переносим декорации во внутренний двор, чтобы поддержать жанр и полностью воссоздать атмосферу уличного театра", — говорится в публикации.
Показы запланированы на 21.00. Живая музыка и герои в традиционных масках и костюмах обеспечат эффект присутствия, отметили в театре.