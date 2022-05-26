https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html

В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта

В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 26.05.2022

В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта

Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:27

2022-05-26T12:27

2022-05-26T12:27

происшествия

магадан

россия

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

МАГАДАН, 26 мая – РИА Новости. Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры РФ."В мае 2021 года подсудимый, находясь в Магадане, незаконно приобрел 15 патронов, два взрывных устройства. Указанные предметы он планировал использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и совершении террористического акта – взрыва в здании ОМВД по Магадану", - сообщает ведомство.В июне того же года исламиста задержали. Кроме прочего выяснилось, что он переводил деньги "Исламскому государству"* и "Джебхат Ан-Нусре"* - запрещенным в России террористическим группировкам."[Осужденный] в июне 2021 года перевел через QIWI-кошелек шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций", - отмечает ведомство.Наказание он первые пять лет будет отбывать в тюрьме, далее – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220514/arest-1788570616.html

https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, магадан, россия, исламское государство