Рейтинг@Mail.ru
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 26.05.2022
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:27
2022-05-26T12:27
происшествия
магадан
россия
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МАГАДАН, 26 мая – РИА Новости. Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры РФ."В мае 2021 года подсудимый, находясь в Магадане, незаконно приобрел 15 патронов, два взрывных устройства. Указанные предметы он планировал использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и совершении террористического акта – взрыва в здании ОМВД по Магадану", - сообщает ведомство.В июне того же года исламиста задержали. Кроме прочего выяснилось, что он переводил деньги "Исламскому государству"* и "Джебхат Ан-Нусре"* - запрещенным в России террористическим группировкам."[Осужденный] в июне 2021 года перевел через QIWI-кошелек шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций", - отмечает ведомство.Наказание он первые пять лет будет отбывать в тюрьме, далее – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220514/arest-1788570616.html
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия, исламское государство
12:27 26.05.2022
 
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта

Суд в Магадане приговорил радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 26 мая – РИА Новости. Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры РФ.
"В мае 2021 года подсудимый, находясь в Магадане, незаконно приобрел 15 патронов, два взрывных устройства. Указанные предметы он планировал использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и совершении террористического акта – взрыва в здании ОМВД по Магадану", - сообщает ведомство.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 18:29
В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре
В июне того же года исламиста задержали. Кроме прочего выяснилось, что он переводил деньги "Исламскому государству"* и "Джебхат Ан-Нусре"* - запрещенным в России террористическим группировкам.
"[Осужденный] в июне 2021 года перевел через QIWI-кошелек шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций", - отмечает ведомство.
Наказание он первые пять лет будет отбывать в тюрьме, далее – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:14Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты
 
ПроисшествияМагаданРоссияИсламское государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала