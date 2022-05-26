https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 26.05.2022
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:27
2022-05-26T12:27
2022-05-26T12:27
происшествия
магадан
россия
исламское государство
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МАГАДАН, 26 мая – РИА Новости. Суд в Магадане в четверг приговорил местного радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании полиции, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры РФ."В мае 2021 года подсудимый, находясь в Магадане, незаконно приобрел 15 патронов, два взрывных устройства. Указанные предметы он планировал использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и совершении террористического акта – взрыва в здании ОМВД по Магадану", - сообщает ведомство.В июне того же года исламиста задержали. Кроме прочего выяснилось, что он переводил деньги "Исламскому государству"* и "Джебхат Ан-Нусре"* - запрещенным в России террористическим группировкам."[Осужденный] в июне 2021 года перевел через QIWI-кошелек шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций", - отмечает ведомство.Наказание он первые пять лет будет отбывать в тюрьме, далее – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220514/arest-1788570616.html
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, исламское государство
В Магадане исламист получил 20 лет колонии за подготовку теракта
Суд в Магадане приговорил радикального исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта