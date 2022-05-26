https://ria.ru/20220526/ssha-1790951090.html

Блинкен представил принципы политики США в отношении Китая

Блинкен представил принципы политики США в отношении Китая - РИА Новости, 26.05.2022

Блинкен представил принципы политики США в отношении Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью, где озвучил ключевые положения американского курса в отношениях с Китаем. В частности, он утверждает, что... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:07

2022-05-26T19:07

2022-05-26T22:57

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китай

сша

иран

джо байден

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью, где озвучил ключевые положения американского курса в отношениях с Китаем. В частности, он утверждает, что Вашингтон готов напрямую вести диалог с Пекином по вопросам контроля над ядерными вооружениями."США и Китай должны работать как друг с другом, так и с другими странами, чтобы решить проблемы, связанные с ядерными программами Ирана и КНДР. Кроме того, мы готовы напрямую обсуждать с Китаем нашу собственную ответственность как ядерных держав", — сказал он.Кроме того, Блинкен подчеркнул, что США намерены сотрудничать с Китаем и в других сферах, где интересы двух стран совпадают. По мнению главы американской дипломатии, нельзя допустить, чтобы существующие разногласия отвлекали Вашингтон и Пекин от реализации "совместных приоритетов".При этом госсекретарь отметил, что в Белом доме считают Китай неотъемлемой частью мировой экономики. Кроме того, Пекин играет важную роль в решении глобальных проблем, поэтом двум странам "придется иметь дело друг с другом"."Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав", — сказал он.Блинкен добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и не стремится изменить политическое устройство Китая.Также госсекретарь заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с Китаем будут решаться мирным путем."Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского. — Прим. ред.) пролива будут разрешены мирными средствами", — сказал он.Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.Помимо этого, глава Госдепартамента анонсировал создание в его ведомстве новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House.На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220525/tayvan-1790525154.html

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220526/fiasko-1790750906.html

китай

сша

иран

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в мире, китай, сша, иран, джо байден, государственный департамент сша