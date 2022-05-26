19:07 26.05.2022 (обновлено: 22:57 26.05.2022)
Блинкен представил принципы политики США в отношении Китая
Блинкен: США готовы напрямую обсуждать с КНР вопросы контроля ядерного вооружения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью, где озвучил ключевые положения американского курса в отношениях с Китаем. В частности, он утверждает, что Вашингтон готов напрямую вести диалог с Пекином по вопросам контроля над ядерными вооружениями.
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При этом госсекретарь отметил, что в Белом доме считают Китай неотъемлемой частью мировой экономики. Кроме того, Пекин играет важную роль в решении глобальных проблем, поэтом двум странам "придется иметь дело друг с другом".
"Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав", — сказал он.
Блинкен добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и не стремится изменить политическое устройство Китая.
Также госсекретарь заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с Китаем будут решаться мирным путем.
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского. — Прим. ред.) пролива будут разрешены мирными средствами", — сказал он.
Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
Также госсекретарь заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с Китаем будут решаться мирным путем.
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского. — Прим. ред.) пролива будут разрешены мирными средствами", — сказал он.
Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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Помимо этого, глава Госдепартамента анонсировал создание в его ведомстве новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House.
На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.
При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".
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