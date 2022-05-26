Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220526/sportploschadki-1790852958.html
Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках
Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках
"Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:27
2022-05-26T14:27
амурская область
россия
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe4e2e93bbc5a78548b6199270e43235.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. "Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области, сообщает правительство региона.Одна из таких площадок появится в Благовещенске, ее планирует открыть на территории школы номер 23, вопрос об установке второй пока находится на рассмотрении, проектно-сметную документацию по площадкам должны подготовить в этом году, также планируется провести все подготовительные работы и закупить оборудование, монтировать его начнут в 2023 году."Главы городов, где появятся "умные" спортплощадки, должны обеспечить на них стабильный Wi-Fi. Кроме этого необходимо, чтобы любой человек мог туда зайти, с помощью телефона получить полезную информацию и позаниматься. На мой взгляд, это будет удобно и интересно для жителей области любого возраста", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html
россия
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f7a6d2743bfeaa69255350ed2f5c596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
14:27 26.05.2022
 
Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках

Глава Приамурья Орлов рассказал об "умных" спортплощадках, которые заработают в 2023 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. "Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области, сообщает правительство региона.
"В рамках федерального проекта на эти цели регион получит дополнительно 32 миллиона рублей. Ранее на развитие спортивной инфраструктуры Приамурью из федерального бюджета уже выделили 20 миллионов", - говорится в сообщении.
Одна из таких площадок появится в Благовещенске, ее планирует открыть на территории школы номер 23, вопрос об установке второй пока находится на рассмотрении, проектно-сметную документацию по площадкам должны подготовить в этом году, также планируется провести все подготовительные работы и закупить оборудование, монтировать его начнут в 2023 году.
"Главы городов, где появятся "умные" спортплощадки, должны обеспечить на них стабильный Wi-Fi. Кроме этого необходимо, чтобы любой человек мог туда зайти, с помощью телефона получить полезную информацию и позаниматься. На мой взгляд, это будет удобно и интересно для жителей области любого возраста", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:12Амурская область
В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных
 
Амурская областьРоссияОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала