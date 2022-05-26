Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках
Глава Приамурья Орлов рассказал об "умных" спортплощадках, которые заработают в 2023 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. "Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области, сообщает правительство региона.
"В рамках федерального проекта на эти цели регион получит дополнительно 32 миллиона рублей. Ранее на развитие спортивной инфраструктуры Приамурью из федерального бюджета уже выделили 20 миллионов", - говорится в сообщении.
Одна из таких площадок появится в Благовещенске, ее планирует открыть на территории школы номер 23, вопрос об установке второй пока находится на рассмотрении, проектно-сметную документацию по площадкам должны подготовить в этом году, также планируется провести все подготовительные работы и закупить оборудование, монтировать его начнут в 2023 году.
"Главы городов, где появятся "умные" спортплощадки, должны обеспечить на них стабильный Wi-Fi. Кроме этого необходимо, чтобы любой человек мог туда зайти, с помощью телефона получить полезную информацию и позаниматься. На мой взгляд, это будет удобно и интересно для жителей области любого возраста", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.