https://ria.ru/20220526/sportploschadki-1790852958.html

Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках

Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Приамурья рассказал об "умных" спортплощадках

"Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:27

2022-05-26T14:27

2022-05-26T14:27

амурская область

россия

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. "Умные" спортивные площадки, где каждый тренажер будет оснащен QR-кодом с рекомендациями по его использованию, начнут работать в 2023 году в Амурской области, сообщает правительство региона.Одна из таких площадок появится в Благовещенске, ее планирует открыть на территории школы номер 23, вопрос об установке второй пока находится на рассмотрении, проектно-сметную документацию по площадкам должны подготовить в этом году, также планируется провести все подготовительные работы и закупить оборудование, монтировать его начнут в 2023 году."Главы городов, где появятся "умные" спортплощадки, должны обеспечить на них стабильный Wi-Fi. Кроме этого необходимо, чтобы любой человек мог туда зайти, с помощью телефона получить полезную информацию и позаниматься. На мой взгляд, это будет удобно и интересно для жителей области любого возраста", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html

россия

амурская область

благовещенск

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск