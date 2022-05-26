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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:43
2022-05-26T15:01
инфографика
украина
россия
спецоперация
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 мая 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской народной республики при огневой поддержке России наступали по всей линии фронта. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные части вошли в Лисичанск и подступили вплотную к Северодонецку. Кроме того, продолжились бои за овладение Золотым и Камышевахой. Народная милиция ДНР зачистила более 50 процентов Лимана.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 62 пункта управления противника, центр радиоэлектронной разведки, шесть складов боеприпасов, 504 района сосредоточения живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили ударный вертолет, военно-транспортный самолет, а также 13 беспилотников ВСУ. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотников, 323 зенитных ракетных комплекса, 433 реактивные системы залпового огня, 3266 танков и других бронемашин, 1682 орудия полевой артиллерии и 3190 единиц автомобильной техники.
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украина, россия, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
13:43 26.05.2022 (обновлено: 15:01 26.05.2022)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 мая 2022 года

За минувшие сутки подразделения Луганской народной республики при огневой поддержке России наступали по всей линии фронта. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные части вошли в Лисичанск и подступили вплотную к Северодонецку. Кроме того, продолжились бои за овладение Золотым и Камышевахой. Народная милиция ДНР зачистила более 50 процентов Лимана.
Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 62 пункта управления противника, центр радиоэлектронной разведки, шесть складов боеприпасов, 504 района сосредоточения живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили ударный вертолет, военно-транспортный самолет, а также 13 беспилотников ВСУ.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотников, 323 зенитных ракетных комплекса, 433 реактивные системы залпового огня, 3266 танков и других бронемашин, 1682 орудия полевой артиллерии и 3190 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияСпецоперацияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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