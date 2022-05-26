https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790902163.html
В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта
В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта - РИА Новости, 26.05.2022
В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта
В Липецкой области многодетным семьям, занятым в сельском хозяйстве, увеличили сумму социального контракта вдвое - до 500 тысяч рублей; соответствующий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:53
2022-05-26T16:53
2022-05-26T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жилье
липецкий областной совет депутатов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Липецкой области многодетным семьям, занятым в сельском хозяйстве, увеличили сумму социального контракта вдвое - до 500 тысяч рублей; соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.С такой инициативой выступил глава региона, а соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета. В итоге установлена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже являются получателями соцконтракта и заняты в сфере сельского хозяйства, говорится в сообщении.На региональную меру поддержки смогут рассчитывать многодетные семьи, которые участвуют в сельскохозяйственных кооперативах, расположенных на территории области. Также необходимо наличие договора о продаже продукции или ее части сельскохозяйственному кооперативу.Региональный соцконтракт предлагается заключать на два года. Из областного бюджета потребуется дополнительно более 94 миллионов рублей. На сегодняшний день на такую поддержку смогут рассчитывать 379 многодетных семей региона, которые уже являются получателями соцконтракта.
https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, жилье, липецкий областной совет депутатов
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости.
В Липецкой области
многодетным семьям, занятым в сельском хозяйстве, увеличили сумму социального контракта вдвое - до 500 тысяч рублей; соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.
С такой инициативой выступил глава региона, а соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета. В итоге установлена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже являются получателями соцконтракта и заняты в сфере сельского хозяйства, говорится в сообщении.
"Сегодня мы утвердили так называемый региональный социальный контракт. Он идет в дополнение к существующим мерам поддержки на федеральном уровне. То есть многодетные семьи смогут удвоить сумму соцконтракта на развитие подсобных хозяйств и получить не 250 тысяч, а 500 тысяч рублей. И эта мера поддержки будет стимулировать развитие кооперации на селе", - приводит пресс-служба слова спикера облсовета Дмитрия Аверова.
На региональную меру поддержки смогут рассчитывать многодетные семьи, которые участвуют в сельскохозяйственных кооперативах, расположенных на территории области. Также необходимо наличие договора о продаже продукции или ее части сельскохозяйственному кооперативу.
Региональный соцконтракт предлагается заключать на два года. Из областного бюджета потребуется дополнительно более 94 миллионов рублей. На сегодняшний день на такую поддержку смогут рассчитывать 379 многодетных семей региона, которые уже являются получателями соцконтракта.