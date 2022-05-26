https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790902163.html

В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта

В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта - РИА Новости, 26.05.2022

В Липецкой области многодетным семьям вдвое увеличили сумму соцконтракта

В Липецкой области многодетным семьям, занятым в сельском хозяйстве, увеличили сумму социального контракта вдвое - до 500 тысяч рублей; соответствующий... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:53

2022-05-26T16:53

2022-05-26T16:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жилье

липецкий областной совет депутатов

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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Липецкой области многодетным семьям, занятым в сельском хозяйстве, увеличили сумму социального контракта вдвое - до 500 тысяч рублей; соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета, сообщает пресс-служба регионального парламента.С такой инициативой выступил глава региона, а соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты областного совета. В итоге установлена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже являются получателями соцконтракта и заняты в сфере сельского хозяйства, говорится в сообщении.На региональную меру поддержки смогут рассчитывать многодетные семьи, которые участвуют в сельскохозяйственных кооперативах, расположенных на территории области. Также необходимо наличие договора о продаже продукции или ее части сельскохозяйственному кооперативу.Региональный соцконтракт предлагается заключать на два года. Из областного бюджета потребуется дополнительно более 94 миллионов рублей. На сегодняшний день на такую поддержку смогут рассчитывать 379 многодетных семей региона, которые уже являются получателями соцконтракта.

https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жилье, липецкий областной совет депутатов