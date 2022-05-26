https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790766572.html
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.05.2022
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:57
2022-05-26T08:57
2022-05-26T10:21
происшествия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий двум фигурантам дела об изнасиловании пятнадцатилетней девочки — местному жителю Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской. Еще одному обвиняемому, Рамилю Гилязову, содержание под стражей продлили до 26 августа.Всех троих также обвиняют в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков и насильственных действиях сексуального характера.По информации местных СМИ, Собачев занимает должность заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера, а Гилязов — генерал-майор в отставке.
https://ria.ru/20220525/sud-1790563948.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
08:57 26.05.2022 (обновлено: 10:21 26.05.2022)
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
Бастрыкину доложат, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы на Урале выпустили из СИЗО