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СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.05.2022
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СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.05.2022
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:57
2022-05-26T10:21
происшествия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий двум фигурантам дела об изнасиловании пятнадцатилетней девочки — местному жителю Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской. Еще одному обвиняемому, Рамилю Гилязову, содержание под стражей продлили до 26 августа.Всех троих также обвиняют в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков и насильственных действиях сексуального характера.По информации местных СМИ, Собачев занимает должность заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера, а Гилязов — генерал-майор в отставке.
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свердловская область
екатеринбург
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
08:57 26.05.2022 (обновлено: 10:21 26.05.2022)
 
СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО

Бастрыкину доложат, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы на Урале выпустили из СИЗО

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.
Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий двум фигурантам дела об изнасиловании пятнадцатилетней девочки — местному жителю Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской. Еще одному обвиняемому, Рамилю Гилязову, содержание под стражей продлили до 26 августа.
Всех троих также обвиняют в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков и насильственных действиях сексуального характера.
По информации местных СМИ, Собачев занимает должность заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера, а Гилязов — генерал-майор в отставке.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 10:58
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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