https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790766572.html

СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО

СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.05.2022

СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:57

2022-05-26T08:57

2022-05-26T10:21

происшествия

свердловская область

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756645559_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_3483fe63151182fa44710924d3293626.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения двум обвиняемым по делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий двум фигурантам дела об изнасиловании пятнадцатилетней девочки — местному жителю Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской. Еще одному обвиняемому, Рамилю Гилязову, содержание под стражей продлили до 26 августа.Всех троих также обвиняют в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков и насильственных действиях сексуального характера.По информации местных СМИ, Собачев занимает должность заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера, а Гилязов — генерал-майор в отставке.

https://ria.ru/20220525/sud-1790563948.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин