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Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие - РИА Новости, 26.05.2022
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие
Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:25
2022-05-26T17:25
2022-05-26T17:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной почве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Аналогичным образом был наказан и товарищ Волошина Павел Галкин.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "в среду утром на Болотной площади в Москве правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, которые распивали алкоголь. Один из них - Денис Волошин - показал жест, похожий на нацистское приветствие". Протокол на него был составлен по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие
Суд в Москве арестовал скинхеда Волошина на 15 суток за нацистское приветствие