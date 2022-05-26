https://ria.ru/20220526/skinkhed-1790913603.html

Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие

Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие - РИА Новости, 26.05.2022

Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие

Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной почве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Аналогичным образом был наказан и товарищ Волошина Павел Галкин.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "в среду утром на Болотной площади в Москве правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, которые распивали алкоголь. Один из них - Денис Волошин - показал жест, похожий на нацистское приветствие". Протокол на него был составлен по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

https://ria.ru/20220429/otvetstvennost-1786081664.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва