Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/skinkhed-1790913603.html
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие - РИА Новости, 26.05.2022
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие
Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:25
2022-05-26T17:25
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной почве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Аналогичным образом был наказан и товарищ Волошина Павел Галкин.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "в среду утром на Болотной площади в Москве правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, которые распивали алкоголь. Один из них - Денис Волошин - показал жест, похожий на нацистское приветствие". Протокол на него был составлен по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
https://ria.ru/20220429/otvetstvennost-1786081664.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
17:25 26.05.2022
 
Суд в Москве арестовал скинхеда за нацистское приветствие

Суд в Москве арестовал скинхеда Волошина на 15 суток за нацистское приветствие

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 15 суток арестовал за "жест, похожий на нацистское приветствие", скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной почве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Волошину назначено административное наказание в виде административного ареста на 15 суток", - рассказал собеседник агентства.
Аналогичным образом был наказан и товарищ Волошина Павел Галкин.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "в среду утром на Болотной площади в Москве правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, которые распивали алкоголь. Один из них - Денис Волошин - показал жест, похожий на нацистское приветствие". Протокол на него был составлен по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:22
Ответственность за демонстрацию экстремистской символики могут усилить
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала