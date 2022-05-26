Рейтинг@Mail.ru
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/shtraf-1790791017.html
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 26.05.2022
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на второй штраф по административному протоколу о дискредитации... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:03
2022-05-26T13:31
россия
происшествия
екатеринбург
свердловская область
евгений ройзман
вооруженные силы рф
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602974033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc77c6841337bdfabf15de398f206f6b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на второй штраф по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба суда в четверг.В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы трижды оштрафовал Ройзмана на 50 тысяч рублей по разным протоколам полиции о публичной дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России)."Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений", — говорится в сообщении.Защита экс-главы Екатеринбурга ранее также обжаловала решение о первом штрафе, однако и его облсуд оставил его в силе. На очереди третья жалоба.В среду, 25 мая, суд также оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД России Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20220518/shtraf-1789184634.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602974033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c4c474a01ab7c977059b0235c0eace3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман, вооруженные силы рф, сергей лавров
11:03 26.05.2022 (обновлено: 13:31 26.05.2022)
 
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России

Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на второй штраф по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба суда в четверг.
В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы трижды оштрафовал Ройзмана на 50 тысяч рублей по разным протоколам полиции о публичной дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:15
Суд оставил в силе штраф экс-мэру Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
"Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений", — говорится в сообщении.
Защита экс-главы Екатеринбурга ранее также обжаловала решение о первом штрафе, однако и его облсуд оставил его в силе. На очереди третья жалоба.
В среду, 25 мая, суд также оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД России Сергея Лаврова.
 
РоссияПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений РойзманВооруженные силы РФСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала