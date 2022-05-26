https://ria.ru/20220526/shtraf-1790791017.html
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 26.05.2022
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на второй штраф по административному протоколу о дискредитации... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:03
2022-05-26T11:03
2022-05-26T13:31
россия
происшествия
екатеринбург
свердловская область
евгений ройзман
вооруженные силы рф
сергей лавров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на второй штраф по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба суда в четверг.В марте и апреле Октябрьский районный суд уральской столицы трижды оштрафовал Ройзмана на 50 тысяч рублей по разным протоколам полиции о публичной дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России)."Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений", — говорится в сообщении.Защита экс-главы Екатеринбурга ранее также обжаловала решение о первом штрафе, однако и его облсуд оставил его в силе. На очереди третья жалоба.В среду, 25 мая, суд также оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД России Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20220518/shtraf-1789184634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман, вооруженные силы рф, сергей лавров
11:03 26.05.2022 (обновлено: 13:31 26.05.2022)
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга за дискредитацию ВС России
Суд повторно оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС России