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Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции - РИА Новости, 26.05.2022
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Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:31
2022-05-26T17:50
санкции в отношении россии
экономика
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами."Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он, выступая на форуме партии "Единая Россия" "Предпринимательство в новой экономической реальности".В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение". "Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.
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санкции в отношении россии, экономика, единая россия, дмитрий медведев
17:31 26.05.2022 (обновлено: 17:50 26.05.2022)
 
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции

Медведев призвал при вводе ответных санкций учитывать прежде всего собственные интересы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами.
"Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он, выступая на форуме партии "Единая Россия" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение". "Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 19:50
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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