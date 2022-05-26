https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790916074.html
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:31
2022-05-26T17:31
2022-05-26T17:50
санкции в отношении россии
экономика
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами."Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он, выступая на форуме партии "Единая Россия" "Предпринимательство в новой экономической реальности".В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение". "Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, единая россия, дмитрий медведев
17:31 26.05.2022 (обновлено: 17:50 26.05.2022)
Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции
Медведев призвал при вводе ответных санкций учитывать прежде всего собственные интересы
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами.
"Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он, выступая на форуме партии "Единая Россия
" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение". "Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.