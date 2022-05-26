https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790916074.html

Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции

Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев призвал не стесняться в ответах на антироссийские санкции

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:31

2022-05-26T17:31

2022-05-26T17:50

санкции в отношении россии

экономика

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами."Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он, выступая на форуме партии "Единая Россия" "Предпринимательство в новой экономической реальности".В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение". "Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, единая россия, дмитрий медведев