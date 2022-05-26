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Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным - РИА Новости, 26.05.2022
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Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным
Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным - РИА Новости, 26.05.2022
Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным
Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:44
2022-05-26T16:47
происшествия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нальчик
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта, сообщает пресс-служба суда."Газета Юга", одно из ведущих региональных СМИ, писало, что спор связан с участием этих сотрудников Росгвардии в спецоперации на Украине.По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части."Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными", - говорится в сообщении.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании "в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну"."Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда в течение месяца со дня его принятия", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html
https://ria.ru/20220524/gumpomosch-1790439822.html
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происшествия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нальчик
16:44 26.05.2022 (обновлено: 16:47 26.05.2022)
 
Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным

Суд в Нальчике признал законным увольнение 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта, сообщает пресс-служба суда.
"Газета Юга", одно из ведущих региональных СМИ, писало, что спор связан с участием этих сотрудников Росгвардии в спецоперации на Украине.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.
"Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными", - говорится в сообщении.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании "в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну".
"Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда в течение месяца со дня его принятия", - уточняет пресс-служба.
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ПроисшествияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нальчик
 
 
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