https://ria.ru/20220526/rosgvardeytsy-1790898462.html

Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным

Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным - РИА Новости, 26.05.2022

Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:44

2022-05-26T16:44

2022-05-26T16:47

происшествия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нальчик

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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта, сообщает пресс-служба суда."Газета Юга", одно из ведущих региональных СМИ, писало, что спор связан с участием этих сотрудников Росгвардии в спецоперации на Украине.По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части."Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными", - говорится в сообщении.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании "в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну"."Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда в течение месяца со дня его принятия", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html

https://ria.ru/20220524/gumpomosch-1790439822.html

украина

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нальчик