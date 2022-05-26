Рейтинг@Mail.ru
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220526/reysy-1790813495.html
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 26.05.2022
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
Российская авиакомпания Red Wings с июня запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив (Израиль) с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает перевозчик. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:24
2022-05-26T12:24
туризм
москва
sukhoi superjet
тель-авив
минеральные воды
red wings airlines
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с июня запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив (Израиль) с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings с 1 июня начнет полеты из Москвы в Тель-Авив", - говорится в сообщении.Авиакомпания уточняет, что рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже на ее официальном сайте.Рейсы будут выполняться с короткой технической посадкой для дозаправки в аэропорту Минеральных Вод, высадка пассажиров производиться не будет. Общее время в пути от Москвы до Тель-Авива составит 8 часов.Первый рейс Москва - Тель-Авив - Москва будет выполнен 1 июня, второй - 12 июня, затем они будут выполняться трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.
https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790781230.html
https://ria.ru/20220522/zhenschiny-1789998862.html
москва
тель-авив
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ebee0ab522179a329b7b11fe9f8bafcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, sukhoi superjet, тель-авив, минеральные воды, red wings airlines, новости - туризм
12:24 26.05.2022
 
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив с дозаправкой в Минводах с первого июня

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с июня запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив (Израиль) с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings с 1 июня начнет полеты из Москвы в Тель-Авив", - говорится в сообщении.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:30
Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул
Авиакомпания уточняет, что рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже на ее официальном сайте.
Рейсы будут выполняться с короткой технической посадкой для дозаправки в аэропорту Минеральных Вод, высадка пассажиров производиться не будет. Общее время в пути от Москвы до Тель-Авива составит 8 часов.
Первый рейс Москва - Тель-Авив - Москва будет выполнен 1 июня, второй - 12 июня, затем они будут выполняться трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.
Полностью женский экипаж авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 12:06Туризм
Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем
 
ТуризмМоскваSukhoi SuperjetТель-АвивМинеральные ВодыRed Wings AirlinesНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала