https://ria.ru/20220526/reysy-1790813495.html

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив - РИА Новости, 26.05.2022

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

Российская авиакомпания Red Wings с июня запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив (Израиль) с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает перевозчик. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:24

2022-05-26T12:24

2022-05-26T12:24

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с июня запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив (Израиль) с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает перевозчик."Авиакомпания Red Wings с 1 июня начнет полеты из Москвы в Тель-Авив", - говорится в сообщении.Авиакомпания уточняет, что рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже на ее официальном сайте.Рейсы будут выполняться с короткой технической посадкой для дозаправки в аэропорту Минеральных Вод, высадка пассажиров производиться не будет. Общее время в пути от Москвы до Тель-Авива составит 8 часов.Первый рейс Москва - Тель-Авив - Москва будет выполнен 1 июня, второй - 12 июня, затем они будут выполняться трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790781230.html

https://ria.ru/20220522/zhenschiny-1789998862.html

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