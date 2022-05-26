https://ria.ru/20220526/razvitie-1790822518.html

Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей

Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей

За последние три года в липецкий АПК было вложены более 100 миллиардов рублей и созданы около 3 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:50

2022-05-26T12:50

2022-05-26T12:50

липецкая область

липецкая область

экономика

россия

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg

ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. За последние три года в липецкий АПК было вложены более 100 миллиардов рублей и созданы около 3 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область по итогам 2021 года продолжает оставаться лидером в России по производству тепличных овощей, детского питания из фруктов, овощей и мяса, питьевой воды и напитков для детского питания, замороженного картофеля, а также рационов питания и пайков.Артамонов отметил, что липецкий агропромышленный комплекс является высокотехнологичной, энергооснащенной и очень современной отраслью. Треть всех вложений в экономику составляют инвестиции в сельское хозяйство."Сегодня наши аграрии работают с очень высокой эффективностью. Липецкий АПК может обеспечить продовольственную безопасность нескольких крупных российских регионов. Мы ежедневно встречаемся с представителями отрасли, знаем о проблемах, особенно с логистикой, стараемся помогать людям. И эта постоянная адресная работа дает хороший результат. Ни одно из предприятий не ушло из Липецкой области, полностью не остановило работу. Более того, было много переговоров с инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы начать или продолжать развивать свой бизнес в регионе", - сказал Артамонов, отчитываясь перед жителями области о работе региональных властей.

https://ria.ru/20220517/posevnaya-1789072720.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, экономика, россия, игорь артамонов