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Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей
Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Артамонов: в развитие липецкого АПК за 3 года вложены более 100 млрд рублей
За последние три года в липецкий АПК было вложены более 100 миллиардов рублей и созданы около 3 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:50
2022-05-26T12:50
2022-05-26T12:50
липецкая область
липецкая область
экономика
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. За последние три года в липецкий АПК было вложены более 100 миллиардов рублей и созданы около 3 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область по итогам 2021 года продолжает оставаться лидером в России по производству тепличных овощей, детского питания из фруктов, овощей и мяса, питьевой воды и напитков для детского питания, замороженного картофеля, а также рационов питания и пайков.Артамонов отметил, что липецкий агропромышленный комплекс является высокотехнологичной, энергооснащенной и очень современной отраслью. Треть всех вложений в экономику составляют инвестиции в сельское хозяйство."Сегодня наши аграрии работают с очень высокой эффективностью. Липецкий АПК может обеспечить продовольственную безопасность нескольких крупных российских регионов. Мы ежедневно встречаемся с представителями отрасли, знаем о проблемах, особенно с логистикой, стараемся помогать людям. И эта постоянная адресная работа дает хороший результат. Ни одно из предприятий не ушло из Липецкой области, полностью не остановило работу. Более того, было много переговоров с инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы начать или продолжать развивать свой бизнес в регионе", - сказал Артамонов, отчитываясь перед жителями области о работе региональных властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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липецкая область, экономика, россия, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. За последние три года в липецкий АПК было вложены более 100 миллиардов рублей и созданы около 3 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкая область
по итогам 2021 года продолжает оставаться лидером в России
по производству тепличных овощей, детского питания из фруктов, овощей и мяса, питьевой воды и напитков для детского питания, замороженного картофеля, а также рационов питания и пайков.
Артамонов отметил, что липецкий агропромышленный комплекс является высокотехнологичной, энергооснащенной и очень современной отраслью. Треть всех вложений в экономику составляют инвестиции в сельское хозяйство.
"Сегодня наши аграрии работают с очень высокой эффективностью. Липецкий АПК может обеспечить продовольственную безопасность нескольких крупных российских регионов. Мы ежедневно встречаемся с представителями отрасли, знаем о проблемах, особенно с логистикой, стараемся помогать людям. И эта постоянная адресная работа дает хороший результат. Ни одно из предприятий не ушло из Липецкой области, полностью не остановило работу. Более того, было много переговоров с инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы начать или продолжать развивать свой бизнес в регионе", - сказал Артамонов, отчитываясь перед жителями области о работе региональных властей.