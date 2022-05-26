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Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/rakety-1790956425.html
Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне
Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне
Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:29
2022-05-26T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
космос - риа наука
украина
россия
донбасс
ми-17
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Он добавил, что США участвуют в их подготовке, которая проходит за пределами Украины."Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас", - сказал он на брифинге для журналистов.Чиновник добавил, что 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, еще 20 осваивают беспилотники Phoenix.Украина, по его словам, получила 85 из 108 выделенных ей гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade."Мы не видели никаких признаков, и украинцы нам не сообщали, что русским удалось поразить какое-либо западное снаряжение на различных складах", - сказал источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/rakety-1790254991.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, владимир путин, космос - риа наука, украина, россия, донбасс, ми-17, пентагон, ситуация в днр и лнр
19:29 26.05.2022
 
Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне

Пентагон: украинские военные при участии США осваивают противокорабельные ракеты "Гарпун"

© www.globalsecurity.orgРакета "Гарпун"
Ракета Гарпун
© www.globalsecurity.org
Ракета "Гарпун". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
Он добавил, что США участвуют в их подготовке, которая проходит за пределами Украины.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 19:47
Дания передаст Украине ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним
"Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас", - сказал он на брифинге для журналистов.
Чиновник добавил, что 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, еще 20 осваивают беспилотники Phoenix.
Украина, по его словам, получила 85 из 108 выделенных ей гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
"Мы не видели никаких признаков, и украинцы нам не сообщали, что русским удалось поразить какое-либо западное снаряжение на различных складах", - сказал источник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаУкраинаРоссияДонбассМи-17ПентагонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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