https://ria.ru/20220526/rakety-1790956425.html

Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне

Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские военные осваивают ракеты "Гарпун", заявили в Пентагоне

Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:29

2022-05-26T19:29

2022-05-26T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

ми-17

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Два десятка украинских военных учатся применять противокорабельные системы "Гарпун", которые им предоставляет Дания, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Он добавил, что США участвуют в их подготовке, которая проходит за пределами Украины."Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас", - сказал он на брифинге для журналистов.Чиновник добавил, что 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, еще 20 осваивают беспилотники Phoenix.Украина, по его словам, получила 85 из 108 выделенных ей гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade."Мы не видели никаких признаков, и украинцы нам не сообщали, что русским удалось поразить какое-либо западное снаряжение на различных складах", - сказал источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/rakety-1790254991.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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в мире, владимир путин, космос - риа наука, украина, россия, донбасс, ми-17, пентагон, ситуация в днр и лнр