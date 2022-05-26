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Путин и Драги обсудили Украину - РИА Новости, 26.05.2022
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Путин и Драги обсудили Украину
Путин и Драги обсудили Украину - РИА Новости, 26.05.2022
Путин и Драги обсудили Украину
Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию на Украине и проинформировал его о проводимой работе по налаживанию... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:34
2022-05-26T19:02
владимир путин
в мире
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию на Украине и проинформировал его о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги также дали принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса, сообщает пресс-служба Кремля."Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс
18:34 26.05.2022 (обновлено: 19:02 26.05.2022)
 
Путин и Драги обсудили Украину

Путин и Драги обсудили Украину

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию на Украине и проинформировал его о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги также дали принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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