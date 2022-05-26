https://ria.ru/20220526/putin-1790940648.html

Путин и Драги обсудили Украину

Путин и Драги обсудили Украину - РИА Новости, 26.05.2022

Путин и Драги обсудили Украину

Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию на Украине и проинформировал его о проводимой работе по налаживанию... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:34

2022-05-26T18:34

2022-05-26T19:02

владимир путин

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украина

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донбасс

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию на Украине и проинформировал его о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги также дали принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса, сообщает пресс-служба Кремля."Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

украина

россия

донбасс

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владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс