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Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали
Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали - РИА Новости, 26.05.2022
Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали
Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:19
2022-05-26T23:19
2022-05-26T23:20
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что на предприятии наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров.Отмечается, что специалисты лаборатории по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) взяли пробы воздуха. По результатам замеров концентрация продуктов горения не превышена.Добавляется, что пострадавших нет.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:19 26.05.2022 (обновлено: 23:20 26.05.2022)
Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали
На ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали пожар
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что на предприятии наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров.
"Площадь - 1800 квадратных метров. Локализация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что специалисты лаборатории по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) взяли пробы воздуха. По результатам замеров концентрация продуктов горения не превышена.
Добавляется, что пострадавших нет.