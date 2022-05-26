https://ria.ru/20220526/pozhar-1790995784.html

Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали

Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали - РИА Новости, 26.05.2022

Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализовали

Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:19

2022-05-26T23:19

2022-05-26T23:20

происшествия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее представитель ведомства сообщал РИА Новости, что на предприятии наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров.Отмечается, что специалисты лаборатории по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) взяли пробы воздуха. По результатам замеров концентрация продуктов горения не превышена.Добавляется, что пострадавших нет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)