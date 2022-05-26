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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском - РИА Новости, 26.05.2022
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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском - РИА Новости, 26.05.2022
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском
Причиной пожара жилого дома в Раменском могла стать неисправность электроприбора, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:09
2022-05-26T17:09
происшествия
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Причиной пожара жилого дома в Раменском могла стать неисправность электроприбора, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек."По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора", - сказала Врадий.Она отметила, что проводится осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.
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происшествия, раменское, следственный комитет россии (ск рф)
17:09 26.05.2022
 
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском

СК назвал неисправность электроприбора возможной причиной пожара в жилом доме в Раменском

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Причиной пожара жилого дома в Раменском могла стать неисправность электроприбора, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее стало известно о хлопке в жилом доме 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.
"По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора", - сказала Врадий.
Она отметила, что проводится осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.
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ПроисшествияРаменскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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