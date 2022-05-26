https://ria.ru/20220526/pozhar-1790907620.html

СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском

СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском - РИА Новости, 26.05.2022

СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Раменском

Причиной пожара жилого дома в Раменском могла стать неисправность электроприбора, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:09

2022-05-26T17:09

2022-05-26T17:09

происшествия

раменское

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Причиной пожара жилого дома в Раменском могла стать неисправность электроприбора, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек."По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора", - сказала Врадий.Она отметила, что проводится осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

https://ria.ru/20220526/pozhar-1790903744.html

раменское

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, раменское, следственный комитет россии (ск рф)