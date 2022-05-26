https://ria.ru/20220526/pozhar-1790900015.html

При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей

При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей - РИА Новости, 26.05.2022

При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей

Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:48

2022-05-26T16:48

2022-05-26T16:55

происшествия

жилье

раменское

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме на улице Гурьева в указанном городе и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.Прокуратура Московской области сообщила, что начала проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20220516/okhrana-1788816264.html

раменское

московская область (подмосковье)

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2022

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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье)