https://ria.ru/20220526/pozhar-1790900015.html
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей - РИА Новости, 26.05.2022
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей
Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:48
2022-05-26T16:48
2022-05-26T16:55
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме на улице Гурьева в указанном городе и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.Прокуратура Московской области сообщила, что начала проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20220516/okhrana-1788816264.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье)
16:48 26.05.2022 (обновлено: 16:55 26.05.2022)
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей