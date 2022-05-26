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При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей - РИА Новости, 26.05.2022
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При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей - РИА Новости, 26.05.2022
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей
Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:48
2022-05-26T16:55
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме на улице Гурьева в указанном городе и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.Прокуратура Московской области сообщила, что начала проверку по факту происшествия.
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раменское
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье)
16:48 26.05.2022 (обновлено: 16:55 26.05.2022)
 
При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей

При пожаре в Раменском спасли десять человек, в том числе троих детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей на пожаре в многоквартирном доме в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о хлопке в жилом доме на улице Гурьева в указанном городе и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.
Прокуратура Московской области сообщила, что начала проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияЖильеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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