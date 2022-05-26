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В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 26.05.2022
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В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 26.05.2022
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:05
2022-05-26T16:06
происшествия
раменское
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров."По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, раменское
16:05 26.05.2022 (обновлено: 16:06 26.05.2022)
 
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее стало известно о хлопке в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров.
"По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
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