https://ria.ru/20220526/pozhar-1790884657.html
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 26.05.2022
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:05
2022-05-26T16:05
2022-05-26T16:06
происшествия
раменское
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров."По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220424/pozhar-1785140130.html
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское
16:05 26.05.2022 (обновлено: 16:06 26.05.2022)
В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее стало известно о хлопке в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров.
"По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.