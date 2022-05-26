https://ria.ru/20220526/pozhar-1790884657.html

В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме

В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 26.05.2022

В Подмосковье один человек погиб при пожаре в жилом доме

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:05

2022-05-26T16:05

2022-05-26T16:06

происшествия

раменское

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее стало известно о хлопке в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева и последующем пожаре на площади 30 квадратных метров."По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220424/pozhar-1785140130.html

раменское

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, раменское