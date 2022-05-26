Рейтинг@Mail.ru
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/posolstvo-1790986191.html
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке - РИА Новости, 26.05.2022
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке
Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:15
2022-05-26T22:15
в мире
россия
республика сербская
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_63:0:2994:1649_1920x0_80_0_0_4086dd8e4534c75aa2466f7462104204.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации."Принять предложение МИДа России об учреждении в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220519/sloveniya-1789506647.html
россия
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5a58289223c4fe6e2430be58a18ca058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина
22:15 26.05.2022
 
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке

Отделение российского посольства откроется в Республике Сербской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России об учреждении в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.
Посольство Словении в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:50
Россия потребовала сократить количество дипперсонала посольства Словении
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала