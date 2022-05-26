https://ria.ru/20220526/posolstvo-1790986191.html
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке - РИА Новости, 26.05.2022
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке
Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T22:15
2022-05-26T22:15
2022-05-26T22:15
в мире
россия
республика сербская
босния и герцеговина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации."Принять предложение МИДа России об учреждении в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220519/sloveniya-1789506647.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина
Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке
Отделение российского посольства откроется в Республике Сербской