https://ria.ru/20220526/posolstvo-1790986191.html

Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке

Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке - РИА Новости, 26.05.2022

Отделение российского посольства откроется в Баня-Луке

Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T22:15

2022-05-26T22:15

2022-05-26T22:15

в мире

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД открыть отделение российского посольства в Республике Сербской, в городе Баня-Лука, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации."Принять предложение МИДа России об учреждении в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220519/sloveniya-1789506647.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина