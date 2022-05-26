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В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми - РИА Новости, 26.05.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми
В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми - РИА Новости, 26.05.2022
В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми
Ежегодно в Московской области выделяется порядка 40 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку женщин с детьми, рассказала вице-губернатор Ирина... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:41
2022-05-26T22:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ольга забралова
общество
деньги
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. Ежегодно в Московской области выделяется порядка 40 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку женщин с детьми, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина."Порядка 40 миллиардов ежегодно из бюджета Московской области выделяется как раз-таки на поддержку женщин с детьми и их семей. Это всевозможные выплаты, пособия, льготы", - сказала Каклюгина в рамках женского форума "Здоровье".Она отметила, что ежегодно в Московской области за счет средств регионального бюджета появляется порядка 200 новых детских городков и площадок. А за последние пять лет было создано около 300 пространств.В свою очередь председатель московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова отметила, что от того, насколько правильно женщина понимает важность заботы о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние всей семьи."Я хочу напомнить, что, заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. И пусть культура здоровья будет переходить и становиться образом жизни", - сказала она.
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московская область (подмосковье), ольга забралова, общество, деньги, союз женщин россии
16:41 26.05.2022 (обновлено: 22:28 26.05.2022)
 

В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Форум
Форум - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. Ежегодно в Московской области выделяется порядка 40 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку женщин с детьми, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
"Порядка 40 миллиардов ежегодно из бюджета Московской области выделяется как раз-таки на поддержку женщин с детьми и их семей. Это всевозможные выплаты, пособия, льготы", - сказала Каклюгина в рамках женского форума "Здоровье".
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Она отметила, что ежегодно в Московской области за счет средств регионального бюджета появляется порядка 200 новых детских городков и площадок. А за последние пять лет было создано около 300 пространств.
"На сегодняшний день это (многодетных семей) почти 100 тысяч, и составляет 8% от всех семей в Московской области", - рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.
В свою очередь председатель московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова отметила, что от того, насколько правильно женщина понимает важность заботы о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние всей семьи.
"Я хочу напомнить, что, заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. И пусть культура здоровья будет переходить и становиться образом жизни", - сказала она.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ольга ЗабраловаОбществоДеньгиСоюз женщин России
 
 
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