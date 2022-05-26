https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790897691.html

В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми

В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми - РИА Новости, 26.05.2022

В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми

Ежегодно в Московской области выделяется порядка 40 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку женщин с детьми, рассказала вице-губернатор Ирина... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:41

2022-05-26T16:41

2022-05-26T22:28

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. Ежегодно в Московской области выделяется порядка 40 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку женщин с детьми, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина."Порядка 40 миллиардов ежегодно из бюджета Московской области выделяется как раз-таки на поддержку женщин с детьми и их семей. Это всевозможные выплаты, пособия, льготы", - сказала Каклюгина в рамках женского форума "Здоровье".Она отметила, что ежегодно в Московской области за счет средств регионального бюджета появляется порядка 200 новых детских городков и площадок. А за последние пять лет было создано около 300 пространств.В свою очередь председатель московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова отметила, что от того, насколько правильно женщина понимает важность заботы о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние всей семьи."Я хочу напомнить, что, заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. И пусть культура здоровья будет переходить и становиться образом жизни", - сказала она.

https://realty.ria.ru/20220526/detsady-1790794429.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ольга забралова, общество, деньги, союз женщин россии