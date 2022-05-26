https://ria.ru/20220526/pamyatnik-1790809108.html
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова" - РИА Новости, 26.05.2022
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"
Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:09
2022-05-26T12:09
2022-05-26T12:09
в мире
вена
дмитрий любинский
посольство рф в австрии
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Неоднократно предупреждали австрийские власти, к чему приводит молчаливое потакание украинским националистам и их приспешникам. Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене - лишнее тому подтверждение", - говорится в сообщении Люблинского в соцсетях посольства.Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела."Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - отметил российский посол.
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, дмитрий любинский, посольство рф в австрии
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"
Посол Любинский: в Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"