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В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова" - РИА Новости, 26.05.2022
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В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова" - РИА Новости, 26.05.2022
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"
Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:09
2022-05-26T12:09
в мире
вена
дмитрий любинский
посольство рф в австрии
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Неоднократно предупреждали австрийские власти, к чему приводит молчаливое потакание украинским националистам и их приспешникам. Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене - лишнее тому подтверждение", - говорится в сообщении Люблинского в соцсетях посольства.Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела."Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - отметил российский посол.
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в мире, вена, дмитрий любинский, посольство рф в австрии
12:09 26.05.2022
 
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"

Посол Любинский: в Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"

© РИА Новости / Маргарита КостивПамятник на Шварценбергплатц в Вене
Памятник на Шварценбергплатц в Вене - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Маргарита Костив
Памятник на Шварценбергплатц в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
"Неоднократно предупреждали австрийские власти, к чему приводит молчаливое потакание украинским националистам и их приспешникам. Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене - лишнее тому подтверждение", - говорится в сообщении Люблинского в соцсетях посольства.
Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела.
"Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - отметил российский посол.
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В миреВенаДмитрий ЛюбинскийПосольство РФ в Австрии
 
 
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