https://ria.ru/20220526/pamyatnik-1790809108.html

В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"

В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова" - РИА Новости, 26.05.2022

В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"

Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:09

2022-05-26T12:09

2022-05-26T12:09

в мире

вена

дмитрий любинский

посольство рф в австрии

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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Неоднократно предупреждали австрийские власти, к чему приводит молчаливое потакание украинским националистам и их приспешникам. Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене - лишнее тому подтверждение", - говорится в сообщении Люблинского в соцсетях посольства.Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела."Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - отметил российский посол.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вена, дмитрий любинский, посольство рф в австрии