Додон назвал обвинения против него предлогом для расправы со стороны Санду
Игорь Додон назвал обвинения против него предлогом для расправы со стороны Санду
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил через адвокатов, что уголовное дело против него является предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майя Санду.
"Что касается выдвинутых против меня обвинений - все они поверхностны, ложны, без серьезных доказательств и будут отвергнуты любым независимым, политически не захваченным судом... Этот процесс, включая это обвинительное заключение, я считаю надуманным предлогом для инициирования политической расправы со стороны госпожи Майи Санду, которая хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента", - говорится в сообщении в канале Додона в Telegram.
По его словам, прокуратура пытается доказать факт незаконного обогащения экс-президента результатами обысков. Додон уточнил, что в его доме было найдено несколько тысяч евро, которые являются частью его зарплаты, что документально подтверждено. Также была найдена квитанция на покупку мебели с законно оплаченным авансом. У его матери в селе Садова обнаружили средства от продажи имущества родственников — это также будет подтверждено документами, у самого Додона в его родном селе имущества нет.
Додон прокомментировал и обыски у брата его жены — Петра Мериняну, который также задержан. Последний 20 лет проработал за границей, а недавно вернулся на родину, продав квартиру в Москве, чтобы начать бизнес в селе Моловата Веке. Имущества у самого Додона в этом селе тоже нет.
"У меня нет недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично. Утверждения, касающиеся предполагаемых актов коррупции, взяточничества, незаконного финансирования партии, а также ошибочное обвинение в государственной измене являются необоснованными и основаны на незаконных видеозаписях, которые не могут быть доказательством в суде", - добавил Додон.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".