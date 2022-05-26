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В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников - РИА Новости, 26.05.2022
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В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников
В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников - РИА Новости, 26.05.2022
В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников
Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:00
2022-05-26T11:00
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тысяч номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", - сказал он на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.Он добавил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.Ранее в мае регулятор сообщил, что кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%.
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
11:00 26.05.2022
 
В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников

Глава департамента ЦБ Уваров: число телефонных мошенников выросло в мае на 13 процентов

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тысяч номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", - сказал он на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.
Он добавил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.
Ранее в мае регулятор сообщил, что кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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