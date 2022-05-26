https://ria.ru/20220526/moshenniki-1790790139.html

В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников

В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников - РИА Новости, 26.05.2022

В ЦБ сообщили об активизации телефонных мошенников

Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:00

2022-05-26T11:00

2022-05-26T11:00

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тысяч номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", - сказал он на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.Он добавил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.Ранее в мае регулятор сообщил, что кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%.

https://ria.ru/20220524/moshenniki-1790292233.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)