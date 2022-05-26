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Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/minoborony-1790982548.html
Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов
Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов - РИА Новости, 26.05.2022
Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов
Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов на Черном море, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:52
2022-05-26T23:54
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
черное море
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов на Черном море, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора", — заявил он на брифинге.Генерал добавил, что ответственность за обеспечение безопасности до района сбора несут украинские власти. Он напомнил, что коридор действует ежедневно с 27 марта.Теперь он представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль и шириной в три мили. Пройти по нему можно с 8:00 до 19:00 мск.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/zerno-1790131855.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, михаил мизинцев, черное море
21:52 26.05.2022 (обновлено: 23:54 26.05.2022)
 
Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов

Мизинцев: Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской торговый порт
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов на Черном море, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев
"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора", — заявил он на брифинге.
Генерал добавил, что ответственность за обеспечение безопасности до района сбора несут украинские власти. Он напомнил, что коридор действует ежедневно с 27 марта.
Теперь он представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль и шириной в три мили. Пройти по нему можно с 8:00 до 19:00 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМихаил МизинцевЧерное море
 
 
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