https://ria.ru/20220526/minoborony-1790982548.html

Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов

Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов - РИА Новости, 26.05.2022

Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов

Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов на Черном море, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:52

2022-05-26T21:52

2022-05-26T23:54

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

черное море

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия внесла коррективы в маршрут гумкоридора из шести украинских портов на Черном море, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора", — заявил он на брифинге.Генерал добавил, что ответственность за обеспечение безопасности до района сбора несут украинские власти. Он напомнил, что коридор действует ежедневно с 27 марта.Теперь он представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль и шириной в три мили. Пройти по нему можно с 8:00 до 19:00 мск.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/zerno-1790131855.html

https://ria.ru/20220525/porty-1790571984.html

россия

черное море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, михаил мизинцев, черное море