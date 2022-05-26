https://ria.ru/20220526/minoborony-1790796400.html
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ
Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг."В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе", - добавил он.
https://ria.ru/20220526/pvo-1790797831.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:26 26.05.2022 (обновлено: 11:32 26.05.2022)
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ
В ДНР уничтожили подразделения штурмовой бригады, прибывшую для усиления группировки ВСУ