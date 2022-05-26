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В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/minoborony-1790796400.html
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ
Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг."В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе", - добавил он.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:26 26.05.2022 (обновлено: 11:32 26.05.2022)
 
В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

В ДНР уничтожили подразделения штурмовой бригады, прибывшую для усиления группировки ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцСАУ 2С1 "Гвоздика"
САУ 2С1 Гвоздика - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
САУ 2С1 "Гвоздика" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
"В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе", - добавил он.
Конашенков: Российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
11:31Специальная военная операция на Украине
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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