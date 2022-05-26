https://ria.ru/20220526/minoborony-1790796400.html

В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022

В ДНР уничтожили штурмовую бригаду, прибывшую для усиления группировки ВСУ

Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:26

2022-05-26T11:26

2022-05-26T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790321296_0:110:2016:1244_1920x0_80_0_0_0800e4034ca1ae56e0ef700dd6373fe9.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР уничтожили подразделения и военную технику, прибывшую для усиления украинской группировки в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг."В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе", - добавил он.

https://ria.ru/20220526/pvo-1790797831.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины