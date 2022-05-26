https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html

Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру

Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру

Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к советам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:49

2022-05-26T20:49

2022-05-26T21:53

генри киссинджер

россия

сша

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к советам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию украинского вопроса.Киссинджер ранее призвал Запад повлиять на Киев, чтобы переговоры тот возобновил переговоры с Москвой."Один из старейших политиков мира, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично. И начать переговоры как можно быстрее, пока не создалась слишком большая напряжённость, которая может иметь тяжелейшие последствия для Европы и ввергнуть её в хаос. Как раз тот случай, когда молодому "петушку" стоило бы послушать умудренного опытом "ястреба", — написал Медведев в своем Telegram-канале.При этом он напомнил, что за всю карьеру за Киссинджером не наблюдалось симпатий к России, однако тот всегда мыслил рационально.Зампредседателя Совбеза отметил, что Зеленский глух к подобного рода призывам."Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и "тогдашний Мюнхен", - добавил он.Медведев написал, что Зеленскому правильнее привести этот пример своим польским партнерам, которые жаждут разделить украинские земли.Его также поразили условия перемирия, предложенные президентом Украины."Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", — отметил Медведев.Он напомнил, что Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, "будто ему неведома воля их жителей", вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей".Медведев подчеркнул, что ультиматумы звучат красиво только на бумаге, а выдвигают их нужно тем, кто явно слабее. При этом, по его мнению, действия Зеленского подтверждают, что нынешний украинский президент готов пожертвовать всем ради своих политических амбиций: экономикой страны, городами и самими украинцами."То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, "кто не скачет", — резюмировал зампредседателя Совбеза.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220523/neytralitet-1790253187.html

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генри киссинджер, россия, сша, украина, дмитрий медведев