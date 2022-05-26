https://ria.ru/20220526/mariupol-1790765698.html

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 400 человек

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 400 человек - РИА Новости, 26.05.2022

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 400 человек

Почти 400 человек, включая 34 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в четверг штаб... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:50

2022-05-26T08:50

2022-05-26T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

днр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787434972_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b23f478b282aef8f850c0a29943652c6.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Почти 400 человек, включая 34 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 25 мая до 08.00 26 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 395 человек, включая 34 ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 680 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/zakhoronenie-1790725628.html

мариуполь

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, донбасс