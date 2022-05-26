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Лукашенко заявил о модернизации ВС Белоруссии из-за событий на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/lukashenko-1790846972.html
Лукашенко заявил о модернизации ВС Белоруссии из-за событий на Украине
Лукашенко заявил о модернизации ВС Белоруссии из-за событий на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Лукашенко заявил о модернизации ВС Белоруссии из-за событий на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принципы модернизации армии страны изменены после событий на Украине. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:07
2022-05-26T14:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принципы модернизации армии страны изменены после событий на Украине.Лукашенко в начале мая говорил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине. Президент пояснял, что в Белоруссии извлекают уроки в части развития и оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной спецоперации России на Украине."Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - сказал Лукашенко на совещании в четверг в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.Как проинформировал главу государства министр обороны Виктор Хренин, в соответствии с поставленной задачей и с учетом складывающейся обстановки, оценки опыта военных действий на Украине в ведомстве были уточнены подходы к развитию вооруженных сил.По его словам, эта работа будет вестись по нескольким направлениям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790821396.html
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владимир путин, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии
14:07 26.05.2022
 
Лукашенко заявил о модернизации ВС Белоруссии из-за событий на Украине

Президент Лукашенко: в Белоруссии изменили принципы модернизации Вооруженных сил

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принципы модернизации армии страны изменены после событий на Украине.
Лукашенко в начале мая говорил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине. Президент пояснял, что в Белоруссии извлекают уроки в части развития и оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной спецоперации России на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
12:46
Минску предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, заявил Лукашенко
"Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - сказал Лукашенко на совещании в четверг в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.
Как проинформировал главу государства министр обороны Виктор Хренин, в соответствии с поставленной задачей и с учетом складывающейся обстановки, оценки опыта военных действий на Украине в ведомстве были уточнены подходы к развитию вооруженных сил.
По его словам, эта работа будет вестись по нескольким направлениям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Белоруссии
 
 
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