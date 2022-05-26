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Силы ЛНР уничтожили за сутки 17 украинских военных и пять БТР

Силы ЛНР уничтожили за сутки 17 украинских военных и пять БТР - РИА Новости, 26.05.2022

Силы ЛНР уничтожили за сутки 17 украинских военных и пять БТР

Народная милиция Луганской народной республики заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями 17... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:31

2022-05-26T10:31

2022-05-26T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями 17 человек и пять бронетранспортеров. В среду она заявляла, что украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава; пять бронетранспортеров; девять единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр