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Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220526/kurs-1790910588.html
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей
Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская - выше 65 рублей с 13 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро - на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара
17:15 26.05.2022 (обновлено: 17:16 26.05.2022)
 
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей

Курс евро на Мосбирже подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская - выше 65 рублей с 13 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро - на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.
 
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