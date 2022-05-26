https://ria.ru/20220526/kurs-1790910588.html
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей
Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:15
2022-05-26T17:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896615_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_1137681929a66aebeb1f23883916f156.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская - выше 65 рублей с 13 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро - на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896615_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ef1b82b61cd07080fc598f3ccd5f38d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара
17:15 26.05.2022 (обновлено: 17:16 26.05.2022)
Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей
Курс евро на Мосбирже подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей