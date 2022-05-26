https://ria.ru/20220526/kurs-1790910588.html

Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей

Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Курс евро подскочил выше 69 рублей, доллара — выше 65 рублей

Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:15

2022-05-26T17:15

2022-05-26T17:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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курс доллара

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару - почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская - выше 65 рублей с 13 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро - на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара