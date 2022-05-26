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Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля - РИА Новости, 26.05.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,7499 рубля - до 62,0495 рубля, курс евро - на 6,5182 рубля, до 64,4392 рубля,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:38
2022-05-26T16:38
2022-05-26T16:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,7499 рубля - до 62,0495 рубля, курс евро - на 6,5182 рубля, до 64,4392 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:38 26.05.2022 (обновлено: 16:46 26.05.2022)
Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля, евро — 64,44 рубля