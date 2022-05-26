https://ria.ru/20220526/kurs-1790897253.html

Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля - РИА Новости, 26.05.2022

Официальный курс доллара на пятницу составил 62,05 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,7499 рубля - до 62,0495 рубля, курс евро - на 6,5182 рубля, до 64,4392 рубля,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:38

2022-05-26T16:38

2022-05-26T16:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,7499 рубля - до 62,0495 рубля, курс евро - на 6,5182 рубля, до 64,4392 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)