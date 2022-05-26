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Курс евро подскочил до 68 рублей

Курс евро подскочил до 68 рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Курс евро подскочил до 68 рублей

Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:36

2022-05-26T16:36

2022-05-26T16:36

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 4,87 рубля, до 64,20 рубля, евро - на 7,28 рубля, до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро поднимался до 68,02 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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