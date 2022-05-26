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Курс евро подскочил до 68 рублей
Курс евро подскочил до 68 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Курс евро подскочил до 68 рублей
Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:36
2022-05-26T16:36
2022-05-26T16:36
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 4,87 рубля, до 64,20 рубля, евро - на 7,28 рубля, до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро поднимался до 68,02 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро подскочил до 68 рублей
Курс евро на Московской бирже подскочил за день на 12 процентов, до 68 рублей