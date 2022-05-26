Рейтинг@Mail.ru
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220526/kurs-1790785117.html
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов
Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:43
2022-05-26T10:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1336b0468dd800977341a37898d3448e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
10:43 26.05.2022 (обновлено: 10:48 26.05.2022)
 
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов

Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку, доллар торгуется ниже 61 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.
В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс рубляКурс доллараМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала