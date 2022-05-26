https://ria.ru/20220526/kurs-1790785117.html
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов
Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:43
2022-05-26T10:43
2022-05-26T10:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
10:43 26.05.2022 (обновлено: 10:48 26.05.2022)
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов
Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку, доллар торгуется ниже 61 рубля