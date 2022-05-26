https://ria.ru/20220526/kurs-1790785117.html

Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов

Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов - РИА Новости, 26.05.2022

Рубль замедлил снижение на решении ЦБ снизить ставку до 11 процентов

Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:43

2022-05-26T10:43

2022-05-26T10:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро - около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)