https://ria.ru/20220526/kurs-1790776695.html

Доллар поднялся выше 60 рублей

Доллар поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Доллар поднялся выше 60 рублей

Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:07

2022-05-26T10:07

2022-05-26T10:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля