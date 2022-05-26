https://ria.ru/20220526/kurs-1790776695.html
Доллар поднялся выше 60 рублей
Доллар поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Доллар поднялся выше 60 рублей
Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:07
2022-05-26T10:07
2022-05-26T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:271:3045:1984_1920x0_80_0_0_9fabd9c24f9ca166cb76d87ab6f79d19.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:432:2155:2048_1920x0_80_0_0_725348fd609988b7dde96b124b38fc94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля
10:07 26.05.2022 (обновлено: 10:19 26.05.2022)
Доллар поднялся выше 60 рублей
Доллар вырос выше 60 рублей, евро приблизился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов
на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.
Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.