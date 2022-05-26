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Доллар поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220526/kurs-1790776695.html
Доллар поднялся выше 60 рублей
Доллар поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Доллар поднялся выше 60 рублей
Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:07
2022-05-26T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.
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экономика, россия, курс рубля
10:07 26.05.2022 (обновлено: 10:19 26.05.2022)
 
Доллар поднялся выше 60 рублей

Доллар вырос выше 60 рублей, евро приблизился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.
Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.
 
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