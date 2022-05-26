https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790791941.html
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 26.05.2022
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 218 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:09
2022-05-26T11:09
2022-05-26T11:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 218 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 207 человек.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом