https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790791231.html

В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19

Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:04

2022-05-26T11:04

2022-05-26T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 060 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выявлено 4 700 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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