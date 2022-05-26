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В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790791231.html
В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19
Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:04
2022-05-26T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 060 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выявлено 4 700 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 26.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2060 больных COVID-19

В России за сутки выявили 4700 новых случаев COVID-19, умер 91 пациент

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 17,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 060 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в четырех регионах.
"Выявлено 4 700 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
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