https://ria.ru/20220526/khram-1790902620.html

Власти Львовской области отобрали храм у общины УПЦ

Власти Львовской области отобрали храм у общины УПЦ - РИА Новости, 26.05.2022

Власти Львовской области отобрали храм у общины УПЦ

Храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был отнят у верующих администрацией города Дрогобыч Львовской области, сообщает Отдел... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:54

2022-05-26T16:54

2022-05-26T16:54

религия

религия

львовская область

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был отнят у верующих администрацией города Дрогобыч Львовской области, сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата."25 мая 2022 года в Дрогобыче Львовской области комиссия городского совета во главе с мэром Тарасом Кучмой объявила храм Украинской православной церкви в честь преподобного Иова Почаевского собственностью громады и опечатала его для дальнейшей передачи "ПЦУ". <...> Также на заседании комиссии горсовета зачитали заявление 18 граждан, которые называют себя прихожанами храма Украинской православной церкви и хотят перейти в неканоническую церковь Украины ("ПЦУ"). Кроме того, было озвучено заявление от жителей близлежащих к храму домов, которые "желают ходить в украинский храм", – говорится в сообщении.Храм построен на городской земле, но церковная община еще не зарегистрировала за собой право собственности, поэтому администрация заявила, что он принадлежит городу, сообщает ОВЦС."Слова настоятеля общины Украинской православной церкви протоиерея Николая Мандзюка о том, что разрешение на строительство храма и проектная документация официально зарегистрированы в городском отделе архитектуры, власти фактически проигнорировали", – сообщается на сайте отдела.Также в ОВЦС добавили, что священника города Стрый во Львовской области неизвестные облили зеленкой во время литургии, изрисовали его машину и дом.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из раскольников по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220526/varfolomey-1790894439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, львовская область, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц