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Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино - РИА Новости, 26.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220526/khabenskiy-1790914186.html
Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино
Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино - РИА Новости, 26.05.2022
Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино
Хабенский высказался о том, что сейчас происходит с российским кино. Мнением он поделился на конкурсе "Лидеры России". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:42
2022-05-26T17:42
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константин хабенский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хабенский высказался о том, что сейчас происходит с российским кино. Мнением он поделился на конкурсе "Лидеры России". "Ситуация, естественно, мягко говоря, для нашего кинематографа не самая лучшая, это нужно понимать. Я сейчас о технической стороне говорю, потому что мы во многом зависим от камер, носителей, приборов, шнуров, кабелей, монтажных программ, которыми пользуемся", — сказал Хабенский.По его мнению, сейчас необходимо рассказывать истории о людях, а не делать упор на компьютерную графику. Он отметил, что Россия в какой-то момент отказалась от этого формата, пойдя на поводу у европейского и американского кинематографа."Мы очень быстро бросили то, чем гордились. Мне кажется, что не все потеряно. Мои коллеги, они очень хорошо понимают, в чем наша сила помимо компьютерного монтажа, вклеек. У нас есть сила рассказа о человеке. Это сила нашего русского драматического театра. Не форма, а содержание и смысл. Не массовость, а один на сцене. Смело, мощно, про себя", — пояснил Хабенский.
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новости культуры, константин хабенский, россия, кино и сериалы, знаменитости, звезды
17:42 26.05.2022
 
Хабенский высказался о ситуации, в которой находится российское кино

Хабенский считает, что российскому кино сейчас надо делать упор на смыслах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Хабенский во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
Константин Хабенский во время суперфинала четвертого сезона конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хабенский высказался о том, что сейчас происходит с российским кино. Мнением он поделился на конкурсе "Лидеры России".
"Ситуация, естественно, мягко говоря, для нашего кинематографа не самая лучшая, это нужно понимать. Я сейчас о технической стороне говорю, потому что мы во многом зависим от камер, носителей, приборов, шнуров, кабелей, монтажных программ, которыми пользуемся", — сказал Хабенский.
По его мнению, сейчас необходимо рассказывать истории о людях, а не делать упор на компьютерную графику. Он отметил, что Россия в какой-то момент отказалась от этого формата, пойдя на поводу у европейского и американского кинематографа.
"Мы очень быстро бросили то, чем гордились. Мне кажется, что не все потеряно. Мои коллеги, они очень хорошо понимают, в чем наша сила помимо компьютерного монтажа, вклеек. У нас есть сила рассказа о человеке. Это сила нашего русского драматического театра. Не форма, а содержание и смысл. Не массовость, а один на сцене. Смело, мощно, про себя", — пояснил Хабенский.
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