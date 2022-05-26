https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html
Набиуллина оценила риски второй волны инфляции осенью
Набиуллина оценила риски второй волны инфляции осенью - РИА Новости, 26.05.2022
Набиуллина оценила риски второй волны инфляции осенью
Банк России пока не видит риска начала второй волны инфляции в стране осенью, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:35
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России пока не видит риска начала второй волны инфляции в стране осенью, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы сейчас не видим, но мы такие риски можем учитывать, будем смотреть на ситуацию. Сейчас не видим, чтобы такой риск реализовывался", - ответила она на вопрос о возможности второй волны инфляции в России осенью.ЦБ РФ ранее в четверг убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года, которая ожидается, согласно предыдущему прогнозу, в диапазоне 18-23%. При этом регулятор по-прежнему ждет роста потребительских цен в России на 5-7% в 2023 году и на 4% в 2024 году.Набиуллина пояснила, что инфляция в России складывается ниже апрельского прогноза, поэтому ЦБ снизит ожидания на конец текущего года с 18-23%, но пока не стал менять прогноз на 2023 год, поскольку сохраняет позицию, что на период структурной перестройки инфляция будет повышенной.
https://ria.ru/20220526/deflyatsiya-1790843163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция, эльвира набиуллина
Набиуллина оценила риски второй волны инфляции осенью
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что не видит риска второй волны инфляции осенью
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России пока не видит риска начала второй волны инфляции в стране осенью, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы сейчас не видим, но мы такие риски можем учитывать, будем смотреть на ситуацию. Сейчас не видим, чтобы такой риск реализовывался", - ответила она на вопрос о возможности второй волны инфляции в России осенью.
ЦБ РФ ранее в четверг убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года, которая ожидается, согласно предыдущему прогнозу, в диапазоне 18-23%. При этом регулятор по-прежнему ждет роста потребительских цен в России на 5-7% в 2023 году и на 4% в 2024 году.
Набиуллина пояснила, что инфляция в России складывается ниже апрельского прогноза, поэтому ЦБ снизит ожидания на конец текущего года с 18-23%, но пока не стал менять прогноз на 2023 год, поскольку сохраняет позицию, что на период структурной перестройки инфляция будет повышенной.